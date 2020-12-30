高雄市一名謝姓男子前天酒後搭計程車返家，將機車留在原地，未料卻糊塗的忘了拔鑰匙，手提包還遺忘在機車上，所幸一對徐姓夫婦路過目擊，夫妻倆好意報警，警方也到場處理，看到謝男慌張趕至，順利將手提包物歸原主。
新興分局自強路派出所警方前天上午8時許接獲報案，指自強路和五福路口有一輛機車鑰匙未拔，且椅墊上有手提包及皮夾，警網黃柏鈞、張峻禋立即趕赴現場。
報案人徐先生向警方表示，和妻子行經該路口，發現機車上丟了一只皮包，因不敢隨意亂動只得報警，警方稱讚徐男夫妻，並告知直接報警是最佳方法，由於皮夾內有5000多元現金，警方請徐男至自強所受理申報拾得物。
警方後來在自強、五福路口附近找尋機車車主，皆未有所獲，後來在附近路口發現1名男子神色慌張，在路邊東看西看，於是趨前了解，發現是車主謝男。
謝男表示，因為前一晚喝酒，搭計程車回家，將機車放在原地後，手提包不知究竟掉在哪，警方告知謝男拾得手提包經過後，謝男才恍然大悟，鬆了一口氣，隨後至派出所領回手提包，並向徐男夫妻致謝。
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(中時新聞網)
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