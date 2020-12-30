針對鬍鬚張未全面使用臺灣豬卻懸掛標章惹議，農委會主委陳吉仲日前強調，繼中央畜產會執行長王忠恕因「無法可罰」等言論打臉陳吉仲遭閃調回農委會，媒體今(30)日追問人事異動，陳吉仲避而不答快速離去。

美國萊豬後天即將開放，為讓消費者優先選擇國產豬，只要餐飲業者原形肉原料為100％國產豬，就可申請由中央畜產會推動的「臺灣豬標章」，陳吉仲稍早也指出，豬可食部位分類複雜，除豬肉還有豬皮、豬油、豬耳朵等，因此主要豬肉及其加工品主原料使用國產豬就可申請。另傳統小吃店豬肝、豬心、豬肺、豬腎等一定要用國產豬才能標示臺灣豬標章，扣除如進口腸衣等，「幾乎」涵蓋100％。

在上周鬍鬚張事件後，陳吉仲強調，若申請店家未全數使用台灣豬卻懸掛標章，將依衛福部「食品衛生安全管理法」以標示不實開罰。而中央畜產會執行長王忠恕則坦言，臺灣豬標章目前沒有法源依據根本「無法可罰」，頂多要求業者拿掉，是否要開罰得由衛福部來判定，此話一出被認為「打臉」陳吉仲。

面對王忠恕打臉陳吉仲遭閃調一事，今日媒體在「台灣農產嘉年華網購活動－台灣農情味 感恩有你」茶會暨記者會後追問此事，陳吉仲在幕僚與隨扈帶領下快速離去，並未對媒體回應半字。

(中時 )