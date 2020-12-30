今(25)日公布的「臺灣採購經理人營運展望調查」半年報告，出口為主的製造業、內需為主的非製造業，同步出現2020下半年營運狀況較2020上半年好轉，調查報告編制的台灣金融研訓院董事長吳中書指出，調查也發現，近四成製造業(39.7％)受訪企業所屬「產業供應鏈」有重組趨勢，而且「已經」或「計畫」改變投資、遷廠與新設服務據點策略的廠商中，台灣首度成為「移入」地點最高占比，製造業者近五成(49.3％)，非製造業亦有46.2％，明顯超越過去台灣偏愛的越南、東協地區。

中經院調查結果顯示，製造業者對於供應鏈重組的動機，占比前三依序為「開發在地或次要供應商」(64.2％)、「提升供貨彈性」(51.4％)與「縮短運輸與前置時間」(32.1％)。吳中書表示，廠商選擇台灣作為全球供應鏈的基地，近2年來呈現增加趨勢，台灣的供應鏈生態愈趨完整對廠商留駐有極佳吸引力。

此外，調查也顯示，台灣防疫成功，產業在新冠疫情期間也能持續獲利，製造業利潤率較2020上半年上升，營運狀況擴散指數與利潤率擴散指數各為74.6與61.1，各較前期大漲50.3與34.3個百分點。至於以內需為主的非製造業2020下半年不僅營運狀況較2020上半年好轉，利潤率亦較2020上半年上升，營運狀況擴散指數與利潤率擴散指數各為71.9與56.5，各較前期大漲37.0與23.8個百分點。

國家發展委員會與中華經濟研究院自2013年6月起，每半年進行一次「臺灣採購經理人營運展望調查」，2015年12月更納入非製造業廠商調查範圍，調查項目包含：營運狀況、利潤率、僱用人數、資本支出、採購價格、進出口數量、產能利用率以及對總體經濟情勢的看法等。

(工商 )