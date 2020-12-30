全國第一件公辦都更警消專用社宅，今日上午開工，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮等官員，出席統包工程開工動土典禮。

蔡英文表示，保二總隊基地警消專案社宅將會優先保留給警消，讓大家在更合理的租金下，能夠有更高品質、交通也更方便的居住環境。

蔡英文重申，8年興建12萬戶社會住宅、推動8萬戶包租代管，合計20萬戶的總目標，警消專用社宅是其中一個很重要的基地。目前中央和地方興建的社會住宅，已經超過4萬戶，明年更要一口氣再興建1萬5,000戶，落實居住正義。

內政部指出，「新北市中和區警消社會住宅」為地上16層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，總戶數317戶，包括套房21戶、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶，並配置共享廚房、客廳，方便讓調派雙北生活圈的警消人員於外地執勤時入住。此外，於1、2樓將提供公共托嬰中心、老人日照中心及幼兒園等社會福利設施。

徐國勇表示，為提供國人及警消同仁更好的居住環境，社會住宅第一階段4萬戶於2020年如期達標。第二階段全國已盤點出209處170公頃適合興建的用地，約可興建8萬戶，針對新完工的社會住宅，都將保留5％戶數優先供基層警消承租。

(工商 )