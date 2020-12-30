檢廉偵辦勞動基金炒股案，已發動3波搜索偵辦行動，案情持續升溫。前勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文目前遭到羈押，檢調發現游與一名暱稱「小喬空中美人」的練姓女子往來密切，練女將密碼設為「a575757」的銀行帳戶交給游運用，是否為人頭帳戶，仍有待進一步調查釐清。

勞動基金炒股案持續向上發展，游迺文最早遭到羈押，後續寶佳公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元，以及復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢也遭羈押禁見。檢廉更懷疑炒股案並非游迺文隻手遮天，恐有其他更高層級公務員涉案，不排除有集體貪汙情事，將深入追查。

據《鏡週刊》報導，檢廉調查發現，游迺文與一名暱稱「小喬空中美人」的練姓女子往來密切，練女將某個銀行帳號提供給游自由運用，去年8月還匯100萬元到戶頭內，該帳號設定的密碼為「a575757」，用台語唸就是「ㄟ有錢有錢有錢」，檢廉懷疑這是游迺文收取佣金的人頭帳戶，將深入調查。

(中時新聞網)