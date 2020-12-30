新竹縣拿下台灣幸福縣市第五名後，又要為縣民幸福感加分了！交通部公路總局補助峨眉鄉186萬元，推動「幸福小黃」多元公共運輸計畫，以計程車代替公車，規畫3條路線預定明年農曆年前上路，讓民眾就醫、就學、洽公買菜甚觀光旅遊都便利。

縣府祕書長陳季媛表示，峨眉是縣長楊文科的故鄉，鄉內地廣人稀，山間道路路幅狹小，大眾運輸系統很難營運，老人家出門買菜、就醫都很不便，加上峨眉假日遊客眾多，對公共運輸有迫切需求。

峨眉鄉「幸福小黃」將在明年農曆年前上路。（羅浚濱攝）

峨眉鄉將有「幸福小黃」，縣府祕書長陳季媛（左）撥打叫車電話。（羅浚濱攝）

峨眉鄉將有「幸福小黃」，縣府祕書長陳季媛（中）說，上路後民眾就醫、就學、洽公買菜甚觀光旅遊都便利。（羅浚濱攝）

陳季媛說，在縣府交旅處和峨眉鄉公所努力及公路總局補助186萬元，讓兼具就醫、就學、洽公及觀光旅遊的峨眉「幸福小黃」，將在農曆年前上路。她隨後撥打「幸福小黃」的叫車電話，不久2部合約的「台灣大車隊」計程車抵達現場，由鄉長王增忠陪同試乘。

王增忠指「幸福小黃」鄉公所配合30萬元執行1年，上路後鄉民是免費搭乘，外地遊客乘車則收50元費用，由於峨眉大眾運輸並不發達，他拜託出席的公路總局副局長黃運貴未來能持續補助，讓幸福小黃造福峨眉鄉民及遊客。

縣府交旅處游志祥表示，這次和台灣大車隊合作的峨眉辛福小黃規畫3條路線，每周一、三行駛「三峰石井線」、二、四「赤柯山線」，峨眉鄉親可以安心利用在地特有的福利措施，六、日則行駛「觀光環狀線」。

游志祥說，峨眉辛福小黃採預約搭乘及定時地點搭乘外，還提供隨招隨停服務，由於計程車每班次最多載4名乘客，在正式上路後建議民眾儘量2天前先撥打（03）6672468事先辦理預約。

(中時 )