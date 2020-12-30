「中和區警消社會住宅」今（30）日舉行祈福動土典禮，行政院長蘇貞昌表示，政府興建全國首座警消社宅照顧警消同仁，為實現居住正義、讓居者有其屋，讓年輕人、夫妻、弱勢者有塊遮風避雨之地，期盼中央地方一起合作，讓社會住宅加速完成。

蘇貞昌表示，警消同仁任務繁重、機動性高、輪調頻繁，很難安於一地照顧家人。社宅包租代管、降租減稅、健全房市為蔡英文總統政見，蔡英文去年4月指示將保二總隊基地作為警消蓋社宅之用，今日全國首座警消社宅正式動工。

蘇貞昌指出，政府目標提供20萬戶社宅，包括直接興建12萬戶、包租代管8萬戶。首階段已於今年完成、達成率達106％，進度超前且超過4萬2千戶，明年更有1.5萬戶將在全國18個縣市同步實施，期許中央地方共同努力，以加速整體完成率。

蘇貞昌強調，若能實現「居者有其屋」，人民才會更有奮鬥決心及家居安心，並能實現居住正義，希望國人皆以此為使命，各公私機關都以此為奮鬥前進，並期許國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群「人生學以致用」，全力貫徹所學。

中和區警消社宅預計於2024年完工，蘇貞昌特別請新北市政府，就此案都市計畫與容積率以最高、最優、最快速完成，希望工程可同步進行、更早完成，以符合大眾期待。此外，也希望全國各縣市以此為目標一起合作，達成國人期待。

內政部營建署表示，中和警消社宅為地上16層、地下4層鋼筋混凝土建物，總戶數317戶，讓調派雙北生活圈的警消人員於外地執勤時入住，預計2024年11月完工，將優先提供給2線1星以下基層員警，並規畫取得綠建築銀級標章、智慧建築合格級與無障礙住宅標章。

(時報資訊)