林口長庚醫院的臨床毒物科護理師譚敦慈近日參加《旗開得勝》，繼續分享生活中飲食「趨吉避凶」的小常識，主持人林佩潔好奇問微波爐和蒸飯箱到底哪種加熱方式比較健康？譚敦慈回應其實兩個都很OK，只是使用微波爐時要注意使用的容器，避免融進塑化劑，有別於大家的猜想，「過去的研究，微波最能保留食物營養素」。

譚敦慈建議，家裡開伙最好採取配給制，知道有幾個人要吃就煮幾人份，分配等量的肉和蔬菜等，盡量避免有剩菜剩下，她也提醒老一輩的人總喜歡用食物表達對小孩的愛，愛把小孩餵的飽飽的，其實8分飽才是最健康的。

譚敦慈建議有些食物不適合打包吃第二餐。（圖／旗開得勝）

20201229《旗開得勝》打包剩菜當便當好比吃毒不自知！你的人生恐提早領便當！

因最近疫情影響，譚敦慈建議在外吃飯也是採取分餐製，避免共食，有些東西如果吃不完就不要打包，例如綠色的蔬菜，重複加熱後容易變黃，其次是冷盤的食物、貝類，因為這些食物溫度低容易長細菌，加熱也不好加熱，有些高蛋白的食物如果重複滷煮，會產生氧化膽固醇，對人的心血管也非常不好。

譚敦慈分享保鮮膜的正確用法。（圖／旗開得勝）

至於若要加熱食物，該選擇微波爐或蒸飯箱？譚敦慈說像小孩子在學校都是蒸飯箱，這沒什麼問題，用微波爐也可以，但要使用玻璃的保鮮盒，加熱時記得將上方塑膠的蓋子拿起，微波爐其實不會產生有毒物質，正確的加熱手續是先熱個兩分鐘，將食物拌一拌再繼續熱，以免加熱不均或花的時間過久。其他關於保鮮膜的正確用法？冰箱裡熟食、生食該怎麼放？正確煮青菜的方式？請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)