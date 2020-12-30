全聯福利中心深受不少婆媽喜愛，一名女網友表示，只帶空的購物袋及手機去購物，沒想到進門時，防盜門卻逼逼叫，採買完畢後，防盜器又再度作響，令她十分尷尬，貼文曝光後，不少網友直指可能是黑色條碼或是家中磁卡所致。

該名網友昨（29）日臉書社團《全聯消費經驗老實說》發文，和老公帶著一個空的購物袋及手機前往全聯，才踏進門市，防盜門卻嘎嘎作響，當下她也沒多想，進去拎了2包菜結帳離去，孰料，防盜門再度響起，令她十分尷尬。

原PO依稀聽到廣播說道「那位小姐請到辦公室來」，她並不是確定廣播中說的「那位小姐」是否就是指自己，便與先生前去牽車，此時，店員從後方追上來問「是不是有東西未消磁？」並要她進辦公室解釋其原因。

原PO無奈指出，進門時就有此狀況，並猜測可能是手機引起，豈知，店員竟要原PO將手機消磁，這讓一旁的原PO老公震怒「手機消磁就壞了啊！」她質疑全聯的SOP是標準程序嗎？防盜器會叫，原因又出在哪？

貼文曝光後，一名曾在防盜門工作的網友表示，可以查探包包或是購物袋內，是否有黑色條碼沒有取出，十之八九都是因為它；另外，也有人透露，也可能是家中的電梯磁卡、住家感應卡，舉凡是帶磁性的物件，頻率對了都有可能造成防盜門響起。

(中時新聞網)