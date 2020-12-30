大溪警分局今宣布破獲山老鼠集團，28日18時許33歲黃男夥同20歲郭男、27歲楊男、66歲林男、24歲李男等4名犯嫌，涉嫌竊盜載運珍貴國有林木，路途中還以計程車載運，企圖掩人耳目，警方最後於復興區興漢橋將5名嫌犯一網打盡，並在後車廂查獲11塊國有珍貴林木，全案經林務局鑑定、警方偵訊後，依違反森林法及竊盜罪嫌移送偵辦。

大溪警方指出，5犯嫌28日下午15時開著計程車，前往復興區山區竊盜國有珍貴林木，警方獲訊後成立專案小組埋伏監控，待5犯嫌得手下山之際，立即尾隨並實施攔截圍捕，終於在興漢橋將5人一舉查獲，經通知林務局前來鑑定確為國有珍貴台灣扁柏，其材積為0.05立方公尺，總價值約1萬8000元，警方訊後依違反森林法及竊盜罪嫌移送偵辦。

大溪警方指出，林木長大不易，更遑論是國有林班地內的保育林木，盜伐者為了一己的私利，任意盜伐、盜挖國有林木，嚴重影響森林保育，犯行相當惡劣，警方將持續加強大溪及復興山區巡邏及查察勤務，保護國家珍貴林木，防止有心人士伺機犯案。

(中時 )