中台灣最盛大的「2021台中麗寶跨年雙演唱會」超強卡司還有他們！「亞洲第一天團」5566今年跨年不趕場，要把最特別的演出留給台中！主辦單位一曝光5566將在麗寶跨年演唱會擔綱開場表演的消息，立馬湧入海量的粉絲激動表示「好羨慕台中人！」、「56不能亡！」等，讓孫協志開心不已的回應：「很謝謝大家的支持，我們自己也很期待，因為這次我們在舞蹈和編曲上都有做很不一樣的調整，希望能讓大家看到不一樣過往的演出模式，而且這次擔任開場表演，希望能引領大家走進熱鬧的跨年氛圍！」

5566的表演內容還有一個引頸期盼的亮點，那就是5566將搶先在跨年夜曝光新歌《我們》，王仁甫表示這首歌除了紀錄三兄弟的感情，還有多年來和粉絲的互動，孫協志分享：「年底大家都在趕存檔，但我們還是誠意滿滿的改編不一樣的舞蹈方式，我覺得蠻新鮮的！」王仁甫則提起體力好的小祕訣：「除了每天跑10公里，還有外景主持，在餓、動裡度過，前陣子演唱會才剛結束，所以體力部分綽綽有餘！」不料孫協志竟有不一樣的回應：「我覺得這首歌蠻吃力的，因為舞風跟過去很不一樣，而且速度很快，對我來說真的很累，但我覺得超值得，因為畫面呈現是很好的，大家敬請期待囉！」

為了給粉絲最高規格的表演，跨年夜當然不能再「飢餓」！在收視掛保證的綜藝節目《飢餓遊戲》中，有「5%大帝」封號的許孟哲，常常錯失品嘗美食的機會，想到這次表演會相當耗費體力，讓他忍不住大喊：「要表演耶！當然不能餓到啊！」隨即化身美食專家，熱情推薦台中超高CP值的美食：「之前剛好在台中拍戲，所以有吃到很多便宜又好吃的美食，在麗寶附近就有一家烤鴨店，是我覺得最好吃的，大家可以參考一下唷！」當然落實防疫人人有責，主辦單位也特別提醒粉絲們記得全程配戴口罩，且先在家中或飯店享用完台中美食後，再到跨年演唱會現場和偶像們一起迎接新年。

麗寶樂園好吃好玩又好逛！讓沉浸在新婚幸福中的許孟哲，忍不住自曝想與老婆趙孟姿來這裡「度蜜月」，他樂道：「有跟孟姿討論要不要表演完之後，再多待個一、兩天好好的逛逛台中，因為台北真的下雨下太多天啦！而且麗寶這麼大，真的很適合帶小孩來這邊走走，雖然我們家小Doreen還不會走，我覺得我跟孟姿會抱到腿軟，但她是真的很喜歡看看外面的世界！」提到女兒就藏不住笑意的許孟哲，也熱情向粉絲大推必來麗寶跨年的原因：「我覺得麗寶的摩天輪算是台中的指標建築，剛好位置在中間，對於南、北的粉絲交通都不遠，而且天氣好也不用擔心影響看煙火的視線！」

中台灣最盛大、卡司陣容最堅強的「2021台中麗寶跨年雙演唱會」，精彩內容絕對不容錯過！敬請鎖定2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時新聞網)