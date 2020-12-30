北市民生東路、光復北路口去年7月發生一起死亡車禍，一名少將退伍、前軍醫局鄭姓副局長與妻子、女兒搭乘計程車，準備陪女兒參加驗光師國考，不料司機左轉時撞上另輛超速直行的計程車，妻子當場傷重不治、女兒經治療後四肢癱瘓、終生需要照護，2名司機遭判刑後經上訴高等法院，法院審酌兩人以550萬、100萬達成調解，判緩刑4年。

回顧當時車禍，去年7月27日上午7時許，北市民生東路、光復北路口發生兩輛計程車相撞、造成1死3傷，其中傷亡最慘重的計程車上，乘客為少將退伍、前軍醫局鄭姓副局長一家人，鄭男國防醫學院醫學系72期68年班畢業，曾任國防部軍醫局醫務管理處少將處長、國軍台中總醫院少將院長等職務，約10年前從軍醫局少將副局長退伍。

北市民生東路、光復北路口去年7月發生一起死亡車禍，一名退些少將的妻子死亡，女兒經治療後四肢癱瘓、終生需要照護。

鄭男上午與妻子帶女兒要到新北市參加驗光師考師，不料，所搭乘的計程車左轉時，遭對向另一輛小黃高速撞上，導致坐在後座的妻子因傷重不治，坐在副駕駛座的鄭男腰部挫傷、肋骨骨折、女兒經插管治療後，脊椎受傷、肋骨骨折，四肢癱瘓、肌內力量0分，而鄭男傷勢較輕，左胸、腹部、四肢擦挫傷。

事後林姓（鄭男一家搭乘的計程車司機）、鄭姓（直行計程車）司機均被依過失致死罪起訴。台北法院審理後，認為林姓運將沒有禮讓直行車，鄭姓運將超速行駛，導致悲劇發生，依照過失致死罪，分別將判刑1年6月、1年4月；案經上訴高等法院，審酌林男以550萬元、鄭男以100萬元的金額與受害者達成調解，決定給予緩刑4年，並應於判決確定2年內履行調解內容。

(中時新聞網)