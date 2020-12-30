行政院明將舉行今年最後一次院會、同時明天也是今年最後一天，外界關注各縣市萊豬自治條例牴觸中央規定，行政院是否會宣布關鍵的「一致性規定」，行政院祕書長李孟諺今天仍強調，「目前沒有規劃要在院會做處理」。

政院最新掌握各縣市自治條例回報進度，在21縣市中，還有6個縣市已訂定自治條例但仍未上報，不利中央的的盤點。而在已上報的15縣市中，有6個縣市連運送萊劑肉品都不行，3個縣市連牛肉都不可以含萊劑，有1個縣市是所有的肉類都不可以含萊劑。

李孟諺說，各縣市自治條例有些互相矛盾及紛亂的狀況，如果照各縣市自治條例這樣下去，可能很多牛肉麵業者、牛排館業者大概面臨被罰款的問題。

他表示，依照地方自治條例，在高速公路就有6個縣市可設攔檢點，這個也是要處理的，這樣的自治條例若生效會全國混亂，國人及業者都會無所適從。

李孟諺說，宣布「一致性規定」的時間還在做最後的判斷，政院不能讓一個國家中各縣市有不同的制度及做法，處理的時機還是要在最好、最能得到民意支持的時機，但目前沒有規劃要在明天院會做處理。

(中時 )