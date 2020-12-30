寒流來襲狂風猛吹 嘉義新港鐵門、路樹遭吹倒 13:452020/12/30 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新港鄉一處農舍鐵門被吹倒。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路樹遭狂風吹倒。（張亦惠攝） 跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意 訂閱影音： 中時新聞網 寒流來襲夾帶強風，今天上午除氣溫驟降外，狂風猛吹也讓不少民眾大喊受不了，深刻感受狂風威力。嘉縣新港鄉就有路樹、農舍鐵門擋不了狂風被吹倒。 中央氣象局嘉義氣象站指出，這波鋒面為入冬以來最強，鋒面剛抵達時風勢最強勁，中午後風勢漸緩，今天上午平均風速6級，嘉義平原區最大陣風8級、海區9級，空曠處連站好都有困難。 霸王級寒流發威 嘉義刮強陣風樹倒了 超狂霸王寒流比颱風猛 彰化市寶山路大榕樹應聲而倒 (中時 ) #狂風 #寒流來襲 #嘉義 #鐵門 #路樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流鋒面發威 阿妹跨年演唱會場帳篷倒一片 10:192020/12/30 生活 專家傳真－從AI到CI 解鎖台灣人才新舞台 04:102020/12/30 專題周報 寒流來襲 各地啟動農作物防寒 12:052020/12/30 生活 「英皇龍袍」宣傳跨年晚會 反毒豬聯盟正面對決蔡政府 07:462020/12/30 政治 嘉縣培訓城鄉經理人 議員也報名 04:102020/12/30 地方新聞 狂風吹倒路樹 台南永康路樹倒塌無人車損傷 11:442020/12/30 生活 大怒神式降溫！寒流來襲 網驚：上演「明天過後」 07:512020/12/30 生活 霸王寒流像颱風 彰化多起路樹倒塌壓垮車 11:522020/12/30 生活 像颱風！霸王寒流加東北季風 整排植物全倒 台東農夫嚇傻 11:582020/12/30 社會 寒流來像颱風 台中驚傳路樹倒、鷹架塌 10:022020/12/30 生活 首波寒流來襲 國道服務區有免費熱薑茶 10:592020/12/30 生活 生活熱門新聞 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 「五寶爸」找到工作了！霸氣老闆開缺 薪優穩定 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 爽翻！網拍台灣豬貼紙80元狂賣3770張 陳吉仲回應讓網看傻 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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