路樹遭狂風吹倒。（張亦惠攝）

跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

寒流來襲夾帶強風，今天上午除氣溫驟降外，狂風猛吹也讓不少民眾大喊受不了，深刻感受狂風威力。嘉縣新港鄉就有路樹、農舍鐵門擋不了狂風被吹倒。

中央氣象局嘉義氣象站指出，這波鋒面為入冬以來最強，鋒面剛抵達時風勢最強勁，中午後風勢漸緩，今天上午平均風速6級，嘉義平原區最大陣風8級、海區9級，空曠處連站好都有困難。

(中時 )