捷智商訊30日申請登錄興櫃股票 13:472020/12/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心30日表示，捷智商訊科技（6816）申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 捷智商訊成立於民國89年5月間，董事長為林群國，主要經營業務是資訊軟體服務，送件時資本額為1億2,000萬元。捷智商訊去（108）年業績，營收1億3,277萬元，稅前盈餘1,327億萬元，每股盈餘2.5元。 《興櫃股》興櫃新兵報到 富動科漲8成 中經院：產業好景氣會熱到2021年第二季 (工商 ) #捷智商訊 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 #民國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北強制標示 中市推無萊標章 04:102020/12/30 焦點要聞 福邦證券IPO業務大爆發 04:102020/12/30 證券．權證 證交所 研議放寬IPO條件、SPO彈性 04:102020/12/30 證券．權證 產業景氣發大燒 12月臺灣PMI、NMI強升 10:532020/12/30 財經 陽明天鈺元隆 12月來股價翻倍 04:102020/12/30 證券．權證 《金融》理專監守自盜1732萬元 國泰世華銀挨罰1200萬元 07:442020/12/30 財經 富動科技30日每股12.8元 掛牌興櫃 09:092020/12/30 財經 每年可帶動約500萬TEU貨櫃量 高雄港第七貨櫃中心 2023年底完工 04:102020/12/30 產業．科技 半導體投資熱 兆捷砸3億 投資竹科銅鑼園區 04:102020/12/30 產業．科技 《通信網路》中華電拚活化資產 光世代青埔案動起來 07:452020/12/30 財經 理專A錢 罰國泰世華1200萬 04:102020/12/30 社會新聞 財經熱門新聞 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 中澳貿易戰升級軍事衝突？澳執政黨議員籲及早準備 - 財經 陸若續出手 學者曝澳下場：經濟成長永難重返疫情前 - 財經 台積電衝525元助攻 台股收盤狂漲215點 明封關再戰新高 - 要聞 - 工商 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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