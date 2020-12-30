櫃買中心30日表示，捷智商訊科技（6816）申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

捷智商訊成立於民國89年5月間，董事長為林群國，主要經營業務是資訊軟體服務，送件時資本額為1億2,000萬元。捷智商訊去（108）年業績，營收1億3,277萬元，稅前盈餘1,327億萬元，每股盈餘2.5元。

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(工商 )

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