因新冠肺炎疫情引爆的買房熱潮，導致可供出售的房地產數量創下歷史新低，美國10月房價飆漲，創下逾6年來最大漲幅。

根據標準普爾公司（S&P）周二發布的S&P CoreLogic Case-Shiller全美20大城市房價指數，需求強勁加上供應有限，使10月房價較去年同期上漲7.9%，創下2014年6月以來最大漲幅。

新冠肺炎疫情爆發迫使數百萬美國人在家上班，並減少如外出用餐、看電影或上健身房等其他活動。這導致更多人尋找有更多房間的屋子，能容納家庭工作室、更大的廚房與健身空間。

標普道瓊指數公司常務董事Craig Lazzara表示，過去幾個月的數據，與這場大流行病促使潛在買家從城市公寓搬到郊區住宅的觀點一致。

Lazzara表示，10月份所有19個城市的房價年漲幅都大於9月漲幅。由於防疫封鎖措施導致部分延遲，底特律未能報告完整的房屋銷售數據。

鳳凰城連續第17個月榮登房價漲幅榜首，10月房價較去年同期上漲12.7%，其次為西雅圖房價漲11.7%與聖地亞哥漲11.6%。

(時報資訊)