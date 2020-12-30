據近期實價登錄資料，位於信義區的知名豪宅「冠德遠見」在今年交易5筆，其中11月出現一筆2樓交易，成交單價每坪137.8萬，由於建物移轉面積僅30.6坪，總價僅4,230萬，低總價入主豪宅社區，且賣方在2018年入手總價4,080萬，持有二年轉售小增150萬。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年高端買方在國際置產的難度提高，台北市房市格外熱絡，而單價較低的豪宅入手門檻低，更獲得買方青睞。

冠德遠見在2013年曾出現每坪175.8萬的高價， 2樓也曾在2015年出現每坪168.2萬的高價位，但隨政府打房、豪宅列入信用管制，整體交易價量下修，甚至去年9月6樓戶出現109.8萬的破盤價。郎美囡分析，市場游資充沛，房市交易量有感提升，促使買方積極購屋，不過豪宅市場價格僅受資金支撐，並未大幅度追高，故整體交易量增加，但豪宅房價多數呈回穩走勢，鮮見刷新紀錄的高價，而冠德遠見今年的交易單價主力在每坪130萬上下，中高樓也未見破150萬的單價。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠貨幣寬鬆及低利帶動，今年下半年房市交易價量俱增，市場資金動能強勁，尤其高端買方購買力提升，豪宅市場交易穩中求進，不過產品力與總價仍是關鍵。

(時報資訊)