消息一出讓當地居民都相當雀躍表示，終於可以免於水患之苦。（本報資料照）

彰化縣員林市員基醫院附近，包含莒光路、新生路、靜修路等一帶，每逢強降雨必淹水，附近居民不堪起擾，縣府及公所也找出原因，決定將員林龍燈公園改造成滯洪池，增加滯洪空間，來解決市區淹水問題，總經費達1億9千萬元，預計2022年完工，消息一出讓當地居民都相當雀躍表示，終於可以免於水患之苦。

彰化縣政府向內政部營建署爭取經費，設計規劃完成後，一共招標8次才順利發包，30日舉行動土儀式，將保留龍燈公園上的「龍燈」，完工後可滯水量達47175立方公尺，相當於19個標準游泳池水量，比圓林園滯洪池還大，可望降低下道負擔，解決淹水問題。

彰化縣政府向內政部營建署爭取經費，設計規劃完成後，一共招標8次才順利發包，30日舉行動土儀式。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

龍燈滯洪池完工後可滯水量達47175立方公尺，相當於19個標準游泳池水量，比圓林園滯洪池還大，可望降低下道負擔，解決淹水問題。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，為了解決淹水問題，除了滯洪池建置，也委託公所加強下道工程建置，利用四通八達的下水渠道，快速匯流到滯洪池來，讓滯洪池得以發揮最大的功效，完工後預計可以達到媲美台北、日本東京每小時71公釐的防洪標準。

王惠美說，過去縣府爭取前瞻建設經費，包含員林靜修路下水道箱涵４千萬，還有今天動土的多功能滯洪池，未來將會增加層次步道、籃球場、休憩廊道、共融式遊戲場、多功能草坪等，在治水以及公園綠地之間取得平衡。

員林市長游振雄說，員林主要有3條排水，西區大村排水，北區溝皂排水，東區則是石笱排水，過去都是靠農地滯洪，但市地重劃變成建地以及園林大道後，強降雨水無法排出，造成淹水，圓林園興建後確實改善北區淹水問題，目前西區則仰賴興建龍燈滯洪池的興建，也感謝營建署及縣府支持，來改善員林西區淹水問題。

(中時 )