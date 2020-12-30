萊委沒風度!南門橋動工典禮竟扯萊豬問題!

台中市政府建設局大里南門橋及聯外道路拓寬工程，昨（29）日舉行辦動土典禮，民進黨立委何欣純致詞時提到，自己相當關心民眾的身體健康，也很守護食安，強調對於進口萊豬會嚴格查驗、逐批審查。但何身為投票同意萊豬進口的「萊委」，此番話讓台下多位民眾聽不下去，當場起身砲轟「萊委閉嘴」、「拒絕進口萊豬啦」！

何欣純致詞時表示，關心大家身體健康，尊重地方自治條例，和同黨立委黃國書都很守護食安，所以該嚴格查驗、逐批查驗的，或危害大家身體健康的，也會強力監督。

話還沒講完，台下民眾已經聽不下去了，包括國民黨議員、里長，都紛紛朝著台上大罵「萊委！」「不要進就好了嘛」「萊委閉嘴」「萊豬不是你們提的嗎？」而在場的民進黨人士也起身，雙方你來我往，場面相當火爆。何欣純則自顧自地把話講完，接著連喊4次「請動土典禮開始嗎？」

民進黨立委何欣純出席動土典禮扯食安，遭嗆「萊委閉嘴」。（圖／摘自比特王臉書）

臉書粉絲專頁「比特王」PO出該片段指出，據傳何欣純想選下屆台中市長，但這樣的行為「你有沒有風度？」也不想想萊豬是誰進口的，立法院的萊委全部護航，還好意思在動工典禮東扯西扯，沒被轟下台算客氣了。

此外，何欣純也說，此案是自己與黃國書先前爭取來的，在盧秀燕還不是台中市長的時候，中央就已核定補助款，認為資訊應公開透明，並轉頭向盧秀燕說「請你一定要講正確的資訊」，也不解為何在林佳龍市長任內不動土，要拖到現在。國民黨議員李中見狀則大喊「林佳龍無能，有錢了不做。」

(中時新聞網)