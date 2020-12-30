增加圖書館藏！新竹縣政府獲得教育部逐年補助，日前邀集全縣各鄉鎮市首長及圖書館長舉辦會議，除了表揚營運績效良好的圖書館外，也將增加公共圖書館的館藏及空間，提高借閱量並方便民眾使用。今年湖口鄉立圖書館獲得特優，竹東獲優等、新豐獲甲等獎，新埔鎮立圖書館則獲得年度進步獎。

新竹縣長楊文科表示，縣內的幼年人口為全國第2名，0至14歲為16.14％，公共圖書館圖每人借閱量2.07冊，在推動公共圖書館的閱讀上，營造符合在地居民需求的閱讀空間、適當的資源，也成為當今圖書館的重要課題。

湖口鄉立圖書館以設備、主動式閱讀服務，獲選為特優。（莊旻靜攝）

日前舉辦的會議中，也討論軟體購書經費及硬體改善經費，縣府獲得教育部2019至2022年逐年補助約800萬元，預計將提升館藏及空間。文化局長李安妤表示，今年度評鑑由文化局邀請中央級評鑑委員，進行4個全日合計13館之實地現勘及書面審查。評分指標包含圖書館基礎建設及服務、營運規劃、讀者服務及推廣服務與公共關係等。

今年榮獲佳績的湖口鄉立圖書館，以完善的設備及主動式閱讀服務拔得頭籌，竹東鎮立圖書館、新豐鄉立圖書館則透過館員服務的熱誠，及貼心讀者服務獲得評審青睞，新埔鎮立圖書館利用防疫期間，全面大改造，經評審討論後，增列為年度進步獎。

(中時 )