台南市善化扶輪社助大內區二溪等4所國小發展在地特色社團，30日舉行成果發表會。（台南市二溪國小提供／劉秀芬台南傳真）

關懷偏鄉小學教育，台南市善化扶輪社捐助38萬元，幫助大內區二溪等4所國小發展在地特色社團，30日於二溪國小舉辦捐贈儀式，4所國小則推出各項社團表演，展現學校推動社團教育的成果。

善化扶輪社長梁嘉宏表示，偏鄉小校資源較缺乏，希望透過經費捐贈，活化偏鄉小校學生的教育，透過社團及專業老師的指導，讓學童們除了在書本的知識以外，可以接觸許多有趣的民俗技藝及傳統技能。

善化扶輪社今年選定4所小學捐贈各校在地文化特色社團發展基金，包括大內區二溪國小、玉井區層林國小、關廟區崇和國小以及南化區西埔國小，30日上午在二溪國小舉辦聯合捐贈成果發表會。

各校由校長領隊出席並帶來各校特色社團表演，包括層林國小兒童舞蹈、西埔國小小提琴表演、崇和國小太鼓表演以及二溪國小的英語讀者劇場表演。善化扶輪社的社員及地區總監陳清鏗、地區扶輪基金主委前總監呂明憲與高雄旗山扶輪社也到場參與這場盛會。

二溪國小校長陳慶林表示，這次捐贈活動是由各校提出補助計畫以符合各校特色發展需求，崇和國小用在課後照顧暨太鼓社團發展，西埔國小則是發展科學教育無人機社團、層林國小著重課後弱勢照顧及才藝學習、二溪國小則因應百周年校慶，將彩繪百周年校慶紀念牆。

(中時 )