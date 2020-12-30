「不老男神」林志穎近日被爆出在大陸投資情趣旅館，但被他否認，不過老婆陳若儀過去上節目聊到夫妻私生活的片段被挖出，吐露他們愛到摩鐵找樂子，這也被林志穎回應只是節目效果，但其實不用害羞，很多情侶、夫妻都喜歡去摩鐵，宋逸民夫妻檔就是其一，還曾玩壞館方的床。

不少人結婚後，喜歡上摩鐵找回熱情，據《鏡週刊》報導，除了林志穎夫妻外，宋逸民與陳維齡夫妻倆，受洗前曾上《娘娘駕到》節目分享閨房事，羞曝他們靠角色扮演增進情趣，這種事情上摩鐵辦，隱密又方便，因此夫妻倆每個月都會去一次。

宋逸民夫妻過去每個月去摩鐵報到，透露陳維齡會根據不同的房間主題，設計各種角色扮裝，讓宋逸民大讚「做得很好」，而他們的閨房小激情弄出過幾次意外，某次是進房前宋逸民先躲在後車廂預備，結果因為排隊的車太多，他差點悶死，還有一次是設施出問題，夫妻倆竟把床弄壞。

購物專家凃沛緹也在《命運好好玩》節目中分享過，老公情趣方面吃比較「重鹹」，所以兩人乾脆去摩鐵大解放，笑說跟老公關起門「愛玩什麼就玩什麼」，各種角色扮演都來，還有次走日式風，老公辦壽司師傅，她則買壽司放身上，呈現私房版「女體盛」，覺得去摩鐵很能維持感情新鮮度。

(中時新聞網)