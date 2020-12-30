勞動力發展署中彰投分署針對轄區就業市場調查指出，中彰投地區金屬製品製造業最需要技術含量較高的機械技術員、金屬工具機操作人員及機械工程師，尤其需要具有研發、資訊、機電整合能力的人才。這類行業廠商求才人數長年穩居首位，今年截至12月底止，求才人次超過1萬6724人，占總求才人數十分之一，目前12月單月還在求才中的約有1000多個職缺。

金屬製品製造業向來是中彰投地區的重點產業，產值在國內比重達三分之一，勞動力發展署中彰投分署為掌握就業市場發展趨勢，每年擇定轄區特色產業進行人力需求調查。

今年特別以金屬製品製造業作為調查主題，調查中了解廠商需要的人才，急需研發、資訊、機電整合人才之外，還需要機械工程師、焊接及切割人員、車床人員等，目前12月單月還在求才中約有1000多個職缺。

勞動力發展署中彰投分署指出，超過一半的金屬製品製造業廠商招募人才的條件，包括具有相關工作經驗、有學習意願、具有專業技能及抗壓性高，員工學習意願考量重點之一，同時調查發現，近四成的廠商後續會對技術含量高的職務進行培育計畫，讓員工在職期間持續精進專業職能。

協助這查諮詢的專家學者多指出，雖然轄區的金屬製品製造業廠商普遍屬於中小企業，但還是有研發、資訊、機電整合等相關人才缺口，模具技術人員、電腦輔助製造CAD／CAM程式編譯人員、機械手臂操作、維護及程式編寫人員等職缺都相當熱門。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，該分署針對金屬製品製造業所需的人才，分別以自辦及委外方式開辦培訓課程，也與轄區學校合作辦理產學訓計畫、雙軌計畫、產學攜手計畫、青年領航計畫、青年就業旗艦計畫等，長期培養產業核心技術人才。

(中時 )