現年21歲的林姓男子是陸軍特戰士兵，竟然因為缺錢花用，與黃姓友人謀議搶劫計程車司機，卻遭特種部隊退役的運匠反制，2人打輸後落荒而逃，躲在附近草叢內，行搶不成還遭警方逮捕，檢方偵辦後將林、黃依強盜未遂罪嫌起訴。

今年10月13日深夜，林姓士兵在休假期間與黃男相約鳳山區一間網咖打遊戲，2人打到沒錢後，竟然萌生歹意，隨機招攔計程車準備行搶，林、黃上車後，先指示運匠在高雄市轄內繞行，行經松寮陸橋下的昏暗處時，便動手搶劫運匠財物。

林男徒手勒住計程車司機脖子後，黃男便立刻打開駕駛座車門，意圖將運匠拖下車行搶他身上的財物，沒想到遭搶的運匠曾是特種部隊退役，先是用腳踢踹黃男，再拿取放在駕駛座旁的螺絲起子刺向林男手臂，犯案2人驚覺狀況不對，隨即跳車落跑。

計程車司機毫髮無傷脫身後報警處理，警方趕抵現場後，立刻沿著搶匪逃逸方向沿途搜索，果然在附近草叢發現林、黃身影，立刻將2人逮捕帶回偵訊，檢方偵查後依強盜未遂罪嫌將2人起訴。

(中時 )