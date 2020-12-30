Allllllsooooooo if you’re going to go out of your way to report that someone declines to comment you might want to make sure it’s ACTUALLY true (*it’s not*). Don’t you have to actually talk to someone for them to “decline”? Wouldn’t want to be fake news now would we Jonny boy? https://t.co/lyn4UIL58j — Trevor Bauer (@BauerOutage) December 30, 2020

今年季後最大咖的自由球員包爾（Trevor Bauer）明年落腳哪隊一直是關注焦點，合約價值也帶起不少話題，雖然日前包爾表態只想一年一簽，不過大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，包爾希望能得到總價約2億美元的肥約，均薪將會破大聯盟史上最高，不過爆料一出讓包爾不太開心，在推特上開戰。

包爾是今年國聯賽揚獎得主，讓他在自由市場上擁有更多底牌爭取大合約，《MLB Network》記者海曼向大聯盟球隊打聽消息，得知包爾想爭取5至6年、均薪3600萬至4000萬美元的大合約，總值約2億美元，平均薪資將超過目前最高的寇爾(Gerrit Cole)，他去年與洋基簽下的9年3.24億美金（平均年薪3600萬），包爾曾在大學時期與寇爾是死敵，較勁意味濃厚。

爆料這則消息的記者海曼在推特上表示，包爾的經紀人盧芭（Rachel Luba）「拒絕」評論與球團的談話內容，但對這句話觸怒到了包爾，他親上火線於推特上2度轉貼海曼的貼文，先嘲諷說本人還是從海曼的推文中才了解自己的自由球員訊息，之後又痛批海曼是放錯誤消息，「正常來說必須要交談過後才能說對方『拒絕』回答吧？你想被說是假新聞？」

海曼在底下澄清，盧芭是用文字訊息拒絕回答的，沒想到盧芭也參戰，發了推特表示她整天都在外面，完全沒有打開兩人的訊息也沒有談過合約及價碼，對於這些傳聞感到錯愕，「還是你指的是我們之前的對話？我認為你今日沒有與我交談過就發這則推文相當不明智。」

三方在推特上隔空互罵，煙硝味十足，只能說包爾真的是各隊必爭的好手，才能在自由市場一直保持討論和熱度。先前包爾曾透露，因為和好友喝醉打賭，未來在自由市場只會簽1年短約，不然就要被好友用漆彈射「重要部位」，不過後來盧芭表示他已經不堅持了，任何長度、形式的合約都會考慮。

(中時 )