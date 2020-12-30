受強勁東北季風影響，台南市一上午陸續傳出近10起樹倒消息，其中，台南公園一株肯氏南洋杉倒塌壓傷公園散步民眾，市府工務局10點40分接獲通知，立即派員前往現場處理，並至成大醫院慰問傷者，初步判斷樹木因內部遭白蟻蛀蝕而中空，不敵強勁風勢無預警傾倒釀意外，後續將協助申請相關國賠事宜。

台南市上午一連發生永康東橋一路、南區明興路、北區中華北路、174線及臺南公園等近10處樹倒及南區南萣橋上廟會牌樓倒下事件；因市府通報系統暢通，都迅速在接獲通報後，立即由各權屬單位在第一時間內完成現場清理，減少交通影響。

台南公園內一名散步民眾閃避不及，遭一株肯氏南洋杉斷倒砸中，立即通知救護車將傷者送成大醫院救治，經照X光檢查，砸傷左手臂有斷裂現象。工務局也即時派員前往醫院探視受傷民眾，並將協助申請相關國賠事宜。有關樹倒塌原因，初步判斷樹木內部遭白蟻蛀蝕中空，加上今日上午風勢強勁，導致樹木因風折，無預警斷裂倒下。

(中時 )