劉冠忠為健美好手，常年透過飲食控制及運動保持完美肌群，日前在IFBB ELITE PRO 菁英職業卡賽暨第2屆全國健身健美錦標賽拿下雙料冠軍。（劉冠忠提供／莊旻靜新竹傳真）

在竹北市開設早餐店的劉冠忠，另一個身分為健美先生，今年在FBB ELITE PRO 菁英職業卡賽暨第2屆全國健身健美錦標賽拿下雙料冠軍，他從15歲開始健身，20多年獲獎無數，從內向到大方上台展現肌肉之美，不間斷的運動及飲食控制，讓他保持一身完美肌群，他認為，「有興趣就不以為苦」，家人都是他最佳支持者。

劉冠忠少年時期受到電影「魔鬼終結者」、漫畫北斗神拳的影響，開始迷上健身，小學四年級時就買了啞鈴練習，國中開始由父親劉建和陪同，前往新竹市的健身房運動，高中開始參加健美比賽，初次參賽即拿下亞軍。劉冠忠的母親劉陳麗華回憶，當時她看到台上的兒子獲獎不禁落淚，難以想像害羞內向的孩子，竟然勇於上台展現自我。

「有興趣就不以為苦！」劉冠忠的生活十分規律，飲食以自炊為主，在賽季1周練6天、每天3小時，非賽季也保持1周4到5天、每天2小時的頻率，也搭配養肉、減脂循環。開設早餐店除了養家餬口，更讓他保有固定健身時間，與太太輪流顧店，兼顧生活與興趣。

劉冠忠因為健美，不僅勇於上台，在龍華科技大學時讀書時還創立健美社團，也每天前往運動器材完備的國立體育大學練習。從事健美20餘年，劉冠忠也坦言難免會有停滯期，每當「卡關」，也會搜尋資料，從國外網站參考飲食、訓練建議，以突破停滯期，營養、訓練、肌肉美感都須平衡。

由於開設早餐店，劉冠忠備料也不假手他人，不少顧客看到他的身材，除了誇獎也會好奇詢問「怎麼練」。劉冠忠曾擔任教練十餘年，也曾與學生一起參加國際賽，不斷突破自己，就是他保持訓練的成就感。劉冠忠也說，隨著健身風氣興起，亦有愈多人投入健美行列，他也建議「新鮮人」可從形體、古典再到健美逐步參與。

劉建和、劉陳麗華不僅支持、也以兒子為榮，劉建和說，為了參加國際賽，劉冠忠曾在10天以脫水及減脂方式，減下10公斤以參加80公斤量級的比賽，且經年自律，「很有毅力」。

新竹縣議員陳凱榮、福德里長曾文忠得知竹北有位健美雙料冠軍也與有榮焉，劉冠忠近年則較常代表金門縣參加全國賽事，陳凱榮也對此小有遺憾，期望縣府更加支持縣內的體育好手。

劉冠忠（中）從國中開始練健美，父親劉建和（右二）、母親劉陳麗華（左二）十分支持也以他為榮。（莊旻靜攝）

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