下周國際新聞事件
01/04 周一 Markit澳洲12月製造業PMI終值
Jibun Bank日本12月製造業PMI終值
Markit南韓12月製造業PMI終值
Markit歐元區12月製造業PMI終值
Markit/CIPS英國12月製造業PMI終值
Markit美國12月製造業PMI終值
美國11月營建支出
01/05 周二 美國12月汽車總銷量報告
德國11月零售銷售額
德國12月失業率
ISM紐約指數12月
ISM美國12月製造業PMI
01/06 周三 API原油庫存報告
Markit澳洲12月服務業/綜合PMI終值
Jibun Bank日本12月服務業/綜合PMI終值
日本12月消費者信心
Markit歐元區12月服務業/綜合PMI終值
Markit/CIPS英國12月服務業/綜合PMI終值
MBA美國30年期抵押貸款利率
美國ADP就業報告12月
Markit美國12月服務業/綜合PMI終值
美國11月工廠訂單
EIA原油庫存報告
01/07 周四 日本11月平均現金所得
澳洲11月進出口、貿易收支
德國11月工廠訂單
歐元區12月通膨率初值
歐元區11月零售銷售報告
歐元區12月消費者信心指數終值
歐元區12月經濟信心指數
美國11月進出口、貿易收支
美國請領失業給付人數報告
美國12月ISM非製造業PMI
業績報告:美光
01/08 周五 日本11月家庭支出
德國11月進出口、貿易收支
德國11月工業生產指數
歐元區11月失業率
美國12月非農就業報告/失業率
(時報資訊)
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