下周國際新聞事件

01/04　周一 Markit澳洲12月製造業PMI終值

Jibun Bank日本12月製造業PMI終值

Markit南韓12月製造業PMI終值

Markit歐元區12月製造業PMI終值

Markit/CIPS英國12月製造業PMI終值

Markit美國12月製造業PMI終值

美國11月營建支出

01/05　周二 美國12月汽車總銷量報告

德國11月零售銷售額

德國12月失業率

ISM紐約指數12月

ISM美國12月製造業PMI

01/06　周三 API原油庫存報告

Markit澳洲12月服務業/綜合PMI終值

Jibun Bank日本12月服務業/綜合PMI終值

日本12月消費者信心

Markit歐元區12月服務業/綜合PMI終值

Markit/CIPS英國12月服務業/綜合PMI終值

MBA美國30年期抵押貸款利率

美國ADP就業報告12月

Markit美國12月服務業/綜合PMI終值

美國11月工廠訂單

EIA原油庫存報告

01/07　周四 日本11月平均現金所得

澳洲11月進出口、貿易收支

德國11月工廠訂單

歐元區12月通膨率初值

歐元區11月零售銷售報告

歐元區12月消費者信心指數終值

歐元區12月經濟信心指數

美國11月進出口、貿易收支

美國請領失業給付人數報告

美國12月ISM非製造業PMI

業績報告:美光

01/08　周五 日本11月家庭支出

德國11月進出口、貿易收支

德國11月工業生產指數

歐元區11月失業率

美國12月非農就業報告/失業率

《商情》煉鋼需求降低 拖累國際鐵礦石走跌
《國際經濟》600美元現金來了！ 穆努欽：最快周二晚間發放

(時報資訊)

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