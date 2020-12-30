張耀中質疑這頓飯真的是議員同僚請客買的單嗎？希望這頓飯真的是議會同僚買單，這樣問題就單純多了！（台中市議員張耀中提供）

台中市南屯區國民黨市議員劉士州與朱暖英，29日以「市政交流聯誼」為名，邀請該區25名里長與市政顧問餐敘；市長盧秀燕應邀撥空到場，並與里長聯誼合照，但民進黨市議員張耀中卻強烈質疑，此餐會是否花公帑？劉士州反批說，盧市長是客人，如張耀中舉辦餐會邀請市長一樣會出席。

張耀中指出，南屯區25名里長28日晚上受邀參加，由市議員劉士州等議員舉辦的「南屯區市政顧問、里長聯誼餐敘」，與會還有市長、局處長等；這場餐會包括酒水至少要花5萬元，他希望不是花市花公帑，是兩位議員自掏腰包，或許無違法疑慮，但是社會觀感不佳。

張耀中於臉書質疑，台中市有29個區，這也許是29分之1的首場，也可能同步進行2、3場；聚餐聯誼本是人之常情，但在市長就職二週年的此刻，卻容易引人聯想，這頓飯真的是議員同僚請客買的單嗎？

張耀中表示，記得兩年前，還是候選人的現任盧市長，曾重批請客吃飯綁樁非常的不妥；這頓飯如果不是邀請人買單，而用公費支出費用；他本人期期以為不可，外界觀感也一定非常不佳，希望這頓飯真的是議會同僚買單，這樣問題就單純多了！

劉士州說，他與朱暖英邀請南屯區市政顧問、里長聯誼餐敘有何問題？市長及局處長等都是客人，他還親自送帖子給盧市長，原本市長行程滿滿無法參加，他特拜託無論如何都要撥空出席；餐會6時開始、市長8時才到，張議員很沒禮貌，如他舉辦餐會邀請市長相信一樣會出席。

劉士州反批說，張議員很沒禮貌，如果他舉辦餐會邀請市長相信一樣會出席。（陳世宗攝）

(中時 )