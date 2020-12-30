新冠肺炎滿一周年，中央流行疫情指揮中心今舉辦聲勢浩大的大內宣慶功宴，特別邀請行政院長蘇貞昌到場觀賞台灣抗疫一周年的紀錄片，現場除蘇貞昌外，指揮中心固定班底指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞、防疫醫師洪敏南等人都出席，可說是史上最大陣仗。

值得注意的是，今記者會一開始就用聲勢浩大的配樂迎接蘇貞昌蒞臨，隨即開始播放抗疫一周年影片，指揮中心今天也特別對各媒體發放手牌，詢問之下才得知是為了要在記者會後的全體大合照，要現場數十家媒體與指揮中心官員進行抗疫一周年大合照，猶如一場慶功宴。

對照近期國內爆發染疫機師趴趴走的防疫漏洞，以及英國倫敦航班返台所延伸出的檢疫爭議，指揮中心此時好大喜功的舉辦抗疫一周年慶功宴顯得格外諷刺，面對新冠肺炎疫情，台灣仍有許多問題待解，包含疫苗採購進度、國內疫苗研發進度、英國變種病毒的因應措施，當全球各國仍然在疫情的水深火熱之中時，執政黨選在此時辦慶功宴顯示出自滿態度，相信不是全體國人所樂見。

(中時 )