日本共同社29日調查指出，96家被日本政府認定擁有必須防止流出海外重要技術的日本企業，逾4成表示有意調整目前供應鏈，將生產據點及供應商從中國分散到附近國家。

報導指出，日本企業之所以要擺脫供應鏈對中國的依賴，主因是看到美中在高科技產業的對立，及新型冠狀病毒疫情導致醫療用品缺乏，曝露出將生產力集中於中國的安全保障風險。

此次調查對象約150家，這些日企都因為擁有資訊通信領域等安保相關技術，屬於日本政府修改後的「外匯及外國貿易法」規定若有外國投資者出資，須事前提交申請的上市企業。其中96家日企接受問卷調查。

回覆正實施或研究將供應鏈從中國分散至東南亞、印度等有42家日企，占比約44%。不過，跟汽車相關日企表示，中國作為市場的「重要性沒有變化」，回答將實施和探討從中國縮減與撤退的企業僅有3家。

作為避免「中國風險」的一環，日本政府呼籲企業把生產基地遷回日本，但根據日企回答，實際上實施和探討「回流」日本的僅有8家。

(中央社)