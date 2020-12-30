有網友指衛福部長陳時中「隱匿疫情」、「無恥舔美賣台」，被陳時中提告後，其中「無恥舔美賣台」部分被檢方依妨害名譽起訴。國民黨革實院長羅智強今在臉書指出，他和前總統馬英九常被綠營罵「無恥舔美賣台」，最近還有監委指馬賣台，台灣已徹底雙標化，非民進黨的人隨你羞辱，那是伸張正義的好棒棒典範行為；民進黨的人你敢罵罵看，整個國家機器都會動起來查你水表、罰你關你。

羅智強以「不可以罵陳時中賣台，可以辦馬英九賣台」為題，在臉書發文說，非常諷刺的，監察院才說要查馬英九賣台，因為馬用中華台北加入了WHA；蘇貞昌還高調附和，渾然不覺，蔡英文上台後台灣也用中華台北之名出席WHA；蘇貞昌自己在三個月前還興高采烈的說，用「中華台北」代表台灣不受屈辱。

結果才放話要辦馬英九「賣台」，馬上就有網友因為罵陳時中「隱匿疫情」、「無恥舔美賣台」被陳時中告；檢方認為「隱匿疫情」是合理評論，卻認為「無恥舔美賣台」涉妨害名譽，起訴了網友。

羅智強表示，不說別人，多少年來，他就常常被扣「無恥舔共賣台」的帽子，柯文哲也時不時被扣「無恥舔共賣台」的帽子，馬英九更是民進黨和綠營人士「無恥舔共賣台」的萬年箭靶，時不時就射馬一箭，連馬英九下台五年，監察院還不忘情的要射馬一箭「賣台」。

他說，他對陳時中告網友沒什麼意見，也建議大家不必學民進黨時不時就扣人「賣台」的帽子。但己所不欲，勿施於人的道理，陳時中不會不知，身為民進黨高官，是否可以去勸勸監察院、蘇貞昌及民進黨，不要隨意扣人賣台的帽子？

羅智強歎說，這就是今天的台灣，已經徹底的雙標化，非民進黨的人隨你羞辱，那是伸張正義的好棒棒典範行為；民進黨的人你敢罵罵看，整個國家機器都會動起來查你水表、罰你關你。

(中時 )