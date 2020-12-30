以創新的衣物輕乾洗的為產品概念的LG Styler蒸汽電子衣櫥，在寒流來襲的年終推出容量加大的PLUS版。LG指出，自2017年推出Styler蒸汽電子衣櫥以來，持續傾聽消費者的心聲，因此今（30）日推出升級大容量的Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版，同時可容納5件衣物，期待能持續為提升台灣家戶家庭生活品質帶來全新的選擇。

LG指出，談到2020年不得不提到新冠肺炎（COVID-19）疫情，因此消費者對於衣物殺菌消毒的理念更為重視。LG發現這樣的需求很明顯的反應在LG Styler蒸汽電子衣櫥上，讓今年銷量暴增四倍。因為疫情影響，不少人已經養成回家後就會脫下外套、先去清潔手部的習慣，但是衣物上所沾附的病菌，卻沒有妥善處理，因此蒸汽電子衣櫥的存在更有必要。

LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版，加大容納空間，跟一般版本相比，內部高度增加6.5cm、寬度增加13.5cm，包含冬季大衣、兒童衣物、背包、寢具、玩偶等都能置入，至多一次可放進5件大型衣物。透過獨家TrueSteam蒸汽高溫殺菌技術、Heat Pump低溫廚師式烘乾技術，可以有效消除衣物上99%細菌、病毒與過敏原。台灣人愛吃火鍋、烤肉，或是經過抽菸區，特殊味道都容易沾附在衣物上，而將衣物放置到LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版還能達到清新芳香的效果。

除了殺菌、清新除臭的功能，LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版也可針對西裝、大衣、羊毛、針織、運動衣物等，透過雲端客製行程，針對不同材質的衣物提供最貼心的衣物護理。LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版也具備低溫烘乾的功能，可以攝氏50~55度烘乾衣物，恢復衣物的蓬鬆效果，無法水洗或是不耐高溫的衣物也可使用。

除了上述功能外，LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版也具備褲裝夾板，提供除皺護理以及褲線整燙的功能，節整手工熨燙時間，讓你天天都能穿著筆挺的褲裝出門，展現品味。此外，LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版還可開啟除濕模式，可以在11坪空間內提供每日10L的除濕效果，一機多用不僅能節省家中電子產品的費用，也可有效提升室內空間應用效率。

LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版內建Wi-Fi，可透過LG ThinQ App下載各種特殊衣物材質護理模式，可針對皮毛/皮革、圍巾/領帶、運動服飾/裝備進行護理。還具備溫暖棉被、外出暖衣模式，讓LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版為你帶來更優質的生活。透過手機即可操作、接收通知、追蹤能源消耗，並監控衣物護理狀況，更精準地掌握行程。

LG Styler蒸汽電子衣櫥除了PLUS版（型號B723MR，搭配奢華鏡面們），也將推出新色象牙白的款式（E523IR，搭配象牙白亞麻紋玻璃門），全系列共提供5種品項，讓消費者擁有更多元選擇。為慶祝LG Styler蒸汽電子衣櫥PLUS版上市，消費者在2021年1月1日至3月31日之間在指定通路購買指定型號，可獲贈寬庭寢具五件組。

(科技)