在繼富邦悍將公佈會有5名洋投後，樂天桃猿也宣布再有2名具有大聯盟資歷的洋投加入，同樣組成5洋投的豪華陣容，猛快（Deck McGuire）與豪勁（Bradin Hagens）將穿上樂天桃猿球衣，除了前富邦悍將洋投包林傑（改名霸林爵）以外，其他4洋投都有大聯盟資歷。

1989年生的猛快為美國籍，擁有美國職棒大聯盟資歷，2010當年第一輪被藍鳥選進，他從2017年起效力過大聯盟藍鳥、道奇、紅雀、紅人等隊，大聯盟累積27場的出賽。猛快在2019年轉戰韓國職棒三星獅隊，並曾投出了無安打比賽，以其198公分、體重100公斤的身材優勢投出威力。

現年31歲的豪勁身高190公分、體重95公斤，也同樣擁有亞洲經驗，他在2009年參加大聯盟選秀，在大聯盟的賽場上先後效力過響尾蛇隊以及光芒隊。豪勁在2016年轉戰日本職棒，披上廣島鯉魚隊戰袍的豪勁兩年為廣島隊出賽61場拿下7勝19中繼。

兩位投手對於能夠重返亞洲出賽都感到相當興奮。球團也正式將Aaron Wilkerson譯為「威克神」、Dillon Overton譯為「歐飛登」、Ryan Bollinger譯為「霸林爵」，加上「猛快」與「豪勁」共五位洋投全力備戰，齊心為桃猿爭冠。

(中時 )