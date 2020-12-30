一名男子阿庭（化名）取得一名嫩妹裸露胸部，同時還與男友進行「激烈吞吐」的影片，他一取得後立刻，竟然就將影片張貼到臉書上，未料嫩妹竟在臉書上看到自己成「吹簫女主角」，讓她大怒報警，新竹地院審理後，判阿庭拘役30日，得易科罰金。

根據判決書記載，阿庭在民國108年9月10日前之不詳時間，自不詳之人處取得嫩妹之裸露胸部，以及她與另名男子生殖器口交等猥褻畫面之影像後，竟於108年9月10日前之不詳時間，在新竹地區某不詳地點，以手機連接網際網路並登入其臉書帳號後，以暱稱「○○○○Wu」將猥褻影像上傳張貼在其個人臉書網頁，並設定臉書朋友得瀏覽，而以此法供特定多數人得觀覽猥褻影像。嫩女在PO文當天看到影片後，大驚自己竟然成了影片女主角，立刻報警偵辦。

新竹地院審理後認為，阿庭將猥褻影像張貼在個人臉書網頁上，供特定多數人得以上網方式任意瀏覽，除危害社會善良風俗外，同時造成女方隱私受有損害，侵害女方之人身權益，但念及被告犯後坦承犯行，因此判拘役30日，得易科罰金。

(中時新聞網)