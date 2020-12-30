英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）變種病毒入侵南亞，印度與巴基斯坦昨天首度確認，分別有6人和3人感染英國變種病毒，病患都自英國抵達當地。

印度衛生與家庭福利部發出一份聲明，印度確診6名病患感染武漢肺炎的英國變種病毒，這6人最近均從英國抵達印度，他們的檢體在班加羅爾（Bengaluru）、海得拉巴（Hyderabad）和普恩（Pune）的實驗室找到英國變種病毒株。

聲明指出，這6名感染英國變種病毒的病患目前都被各自所在的省政府指定在醫療機構中隔離，曾與他們近距離接觸者也被隔離；當局已對與這6人的同行者、家庭成員及其他相關者採取檢體，正在與變種病毒株進行基因序列比對。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在這6名感染英國變種病毒者中，至少有一名47歲的派麗（Mary Winfred Ann Parrie）在她被確診前，離開德里機場的隔離設施，搭乘火車前往安德拉省（Andhra Pradesh）拉賈赫穆恩德爾伊巿（Rajahmundry）。

根據印度衛福部統計，從11月25日到12月23日，已對約3.3萬名從英國抵達印度的旅客進行疫情檢測與監控，並把所採集確認陽性的檢體，送往印度2019冠狀病毒疾病基因聯合機構旗下實驗室（Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium,INSACOG)的10間實驗室進行病毒株基因序列比對。但由於部分人士留下不準確的聯繫方式，讓追蹤控管工作複雜化。

印度民航部已在衛福部建議下，於22日晚間11時59 分起到31日晚間11時59分，暫停從英國飛往印度的班機入境，且正在考慮延長這項禁航措施。

另外，巴基斯坦信德省（Sindh）衛生廳的一份聲明指出，過去12天採集從英國返回巴基斯坦的12個檢體中有6個檢體呈現武漢肺炎陽性，其中有3個經比對後，與英國變種病毒株基因序列達95%相同。

這是巴基斯坦官方首次從英國抵達巴基斯坦的旅客中發現有人感染英國變種病毒。

信德省衛生廳發言人尤素夫（Meeran Yousuf）告訴巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune），所有確診病人都在當地最大私立醫院接受治療，都處於穩定狀態。衛生廳也推文，當局正試圖追蹤與這些病患接觸者的聯繫方式，預計追蹤與聯繫將在3到4天內完成，相關接觸者也將被隔離。

目前，已有丹麥、瑞典、荷蘭、法國、西班牙、德國、義大利、澳洲、加拿大和新加坡、日本、韓國等多國都發現有感染英國變種病毒的病患。

(中央社)