加州衛生與公眾服務局長加利博士（Mark Ghaly）周二宣布，加州將延長聖華金谷（San Joaquin Valley）與南加州地區的居家令，因當地加護病房量能仍然非常吃緊。

為了防止來勢洶洶的新一波疫情持續擴散，加州州長紐森（Gavin Newsom）在12月3日首度宣布這項地區性的命令，超過3000萬居民受到影響。

這項命令將加州分為五大區域。根據加州政府官網，該命令要求除了重要基礎設施與零售業務以外，大多數商業活動都必須關閉，並禁止任何規模的私人聚會。

該居家防疫令原訂於周一到期。

加利表示，對包括加州南部與中部在內的這兩個地區實施的限制措施仍然有效，直到該州的預測顯示加護病房量能大於或等於15%。該預測將每天計算與更新。加利並表示：「基本上我們預計南加州和聖華金谷的加護病房量能不會改善，病房仍將供不應求。」

新冠狀病毒仍在全美人口最多的加州肆虐。根據約翰·霍普金斯大學所做的統計，以7日平均值估算，現在加州每日人均新增病例數已經居全美之冠。

(時報資訊)