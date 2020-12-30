台南市政府文化局現任專門委員陳修程，昨天由市長黃偉哲親自核定後發布人事，將補周雅菁前副局長所遺職缺，升任文化局副局長。陳修程表示，未來將與市府團隊密切合作，繼續為台南文化工作打拚。

歷練豐富的56歲陳修程，是道地台南人，南華大學建築與景觀研究所碩士班畢業，歷任台南市立藝術中心（後改制為文化中心）課長、祕書、主任及原台南市政府文化觀光處副處長，縣市合併後先後出掌台南文化中心及新營文化中心，106年8月擔任文化局專門委員迄今。

陳修程嫻熟文化行政業務，縣市合併後，策畫推動「藝術進區」下鄉演出，也曾多次於業務主管出缺時臨危受命，先後歷練擔任過文化局9科其中7科的主管，此一特殊資歷迄無出其右。

他對文化中心整建經營相當專業，從89年任職後，即先後主責台南文化中心及新營文化中心演藝廳整建，及至目前進行中的歸仁文化中心和永康社教館整建，都有其參與督導。

文化局長葉澤山表示，陳副局長與國內多個知名表演藝術團隊素有交往，多年前在他寫信誠意邀請下，成功促成綠光劇團首度南下到台南文化中心演出，並先後與吳念真、李永豐、孫翠鳳等藝文人士結下善緣。

良善的中心營運以及優質藝文演出的引入，促使台南藝文發展日益蓬勃，台南文化中心迄今更連續9年獲文化部劇場活化相關計畫特優的最高級肯定。

除了工作盡心、處事明快，陳修程也是一位資深山友，登山資歷數十年，攀登過超過50座百岳。他興趣廣泛，除參與藝文活動，從事自行車、羽球等運動，家務更是一把罩，公務上也是許多後進同仁的良師益友，獲黃偉哲市長同意內陞榮任，獲得眾多支持及期待。

(中時 )