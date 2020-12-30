台中市社會局為街友發放熱湯、暖暖包、毛帽、手套等禦寒物資。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

霸王級寒流來襲，台中市府社會局即時提供禦寒服務，夜間主動出擊，啟動為三百多名街友低溫關懷服務，發放熱湯、暖暖包、毛帽、手套等禦寒物資，其中有三分之一街友仍選擇暫棲火車站與停車場，社會局另開設「社會救助站-6號合作社」，作為街友臨時避寒處所。

人安基金會、撒瑪黎雅基金會等民間收容單位，開放時間也延長到夜間十二點。

跨年夜前夕，社會局長彭懷真、社會局街友服務人員，會同台中醫院院長和醫護人員，到台中火車站等街友群聚地點，發放熱食和禦寒物資，提醒街友做好保暖，注意身體狀況，平安度過嚴峻的寒冬。

社會局說，入冬之後，外展人員每日至地下道、橋墩下及公園等地發放禦寒物資，加強關懷街友，持續掌握台中市各區域街友避寒狀況，這波大陸冷氣團，夜間低溫恐降到10度以下，社會局在街友聯繫會議中，告知區公所、警察局等各局處，一旦氣溫低於12度以下，立即啟動低溫關懷。

近日發送一呼百應簡訊，通知各民間網絡單位，掌握台中市各區街友、獨居長者、老人福利機構長輩狀況。

彭懷真表示，台中市有許多街友協力單位和熱心民間團體，默默關懷街友的保暖與安全，耶誕夜時，台中市街友關懷協會與人安基金會，結合台中宣靈會等慈善團體發放熱食、保暖用品。

社會局的社會救助站也結合台中醫院、男子理燙髮公會，發放保暖物資與熱食，協助街友健康檢查與義剪，持續不斷關懷。

(中時 )