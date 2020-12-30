因全國焚化爐產生飛灰因資源化技術尚未成熟，多年來處理方式都以穩定化法處理成固化體後掩埋為主，造成掩埋容量嚴重不足，桃園市每年飛灰產出量約為1萬2000公噸，為使飛灰資源化再利用，目前有3家飛灰資源化再利用合格廠商，將全數委託多元再利用，預計自明年6月開始實施。

環保局表示，焚化爐飛灰的處理，一直以來是各縣市廢棄物處理上很頭痛的問題，灰渣採穩定化法處理後以衛生掩埋處理者，應獨立分區掩埋，隨著掩埋容量減少，過去每公噸掩埋處理費為6000元，自2017年起掩埋業者已調高單價達每公噸1萬6000元以上。

環保局未解決問題，自2017年開始評估飛灰資源化技術可行性，除了推動提升飛灰水洗技術外，也開發將水洗後飛灰予以多元資源化再利用，屆時提供其他縣市相互交流，共同努力來解決全國焚化爐飛灰問題。

環保局長呂理德表示，飛灰要資源化前的關鍵技術是必須先水洗，降低飛灰中氯鹽含量後才能資源化處理，桃園欣榮焚化廠歷經1年來的試驗，利用低耗水量水洗技術設備，將氯含量從以往的20％降到3％以下，正積極建廠預計2021年5月正式運轉，水洗後飛灰將由3家獲選廠商，依照不同處理技術予以資源化再利用。

呂理德說，飛灰含有高含量氧化鈣成分，可替代為水泥窯或金屬冶煉製程的部分原料使用，經過高溫熔融後產生的安定化底渣，則可再利用作為工程材料用途，目前桃園市焚化爐產生的底渣經處理後為再生粒料產品，已全數再利用於桃園市各項公共工程內。

(中時 )