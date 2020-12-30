近日臉書上流傳一張有趣的照片，圖片則是一位員警騎著機車，後座還放著綠色的UberEats外送箱，讓不少目擊民眾嚇傻，紛紛猜測難道警察兼職送UberEats？對此，台北市保安大隊指出，實際上並非警察在外送，警察是查扣民眾的酒駕車輛，依法騎回分隊處理。

一位網友昨（29日）在臉書社團《爆廢公社公開板》發文，內文相當震驚的寫道，「我正在懷疑自己的眼睛，這是真外送警察，還是真警察外送？求解」，甚至這位警察腰上還配帶手槍，怎麼看都是真的警察，但卻騎著外送車輛，文發出後，在網上掀起一波熱議。

而今（30日）一位女民眾則在臉書社團《UberEats全台討論區》發文，並PO出同張圖片，自稱是照片中機車的主人，氣憤地要大家不要再討論，還自爆是因為違規在先，警察才代騎扣回去的車。

女民眾違法在先，卻理直氣壯要民眾不要再數落，再度引起網友的不悅，紛紛在留言區怒罵，「酒駕根本在玩命」；女車主遭砲轟便再次回應，「謝謝大家的關心與責罵」，同時透露，當時騎車的是她的家人，因為這次的事件也花錢買到教訓了。

台北市保安大隊表示，此案為保大員警在文山區辛亥路六段76號執行路檢勤務時查獲，當時該名外送員經過酒測後，酒測值每公升達0.2毫克，員警立即依法開單並查扣車輛，由於依規定員警必須將車輛移置回保安大隊，網上所流傳的照片則為，員警回隊部時行經辛亥路三段、芳蘭路口處。

保安大隊強調，將民眾車輛移回保管是警方正常程序，還是要呼籲酒駕仍為警方重點取締勤務，民眾務必守法，拒絕酒駕。

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(中時新聞網)