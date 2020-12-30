基隆市安樂區壯觀里有許多大型社區，近6千名人口居住，但僅有787路線搭載，交通相當不便，民眾怨聲載道，歷屆議員、里長爭取數十年，交通處終於增設506路線公車，30日開始試營運6個月，有許多民眾搶先搭乘，首班公車一下就客滿。

交通處公共運輸科長陳建旻表示，原有3路線在討論，綜合議員、里長各方意見後，決定以506作為試乘路線，起站設在壯觀松竹梅社區，走安樂路二段接中山一路到市區，現階段先試營運6個月，周一到周五每天3班，分別為上午9點、中午12點15分、下午3點40分，例假日停駛，試營運結束後，會再進行檢討，若搭乘人數平均每班次未達60人次，將重新調整路線。

議員鄭愷玲30日早上到場關心搭乘狀況。（基隆市議員鄭愷玲提供／陳彩玲基隆傳真）

壯觀里長楊添發指出，今天首班公車一下子就客滿，多數為中年、65歲以上長者搭乘，許多人沒有位子坐需要站著，大家都相當開心，他直呼自己也等了20多年，難得壯觀里也有公車搭了，很感謝市府、民意代表們一同為里民們圓夢，並強調很有信心試營運的成果，相信平均搭乘人數一定能達標，此外，若平均搭乘人數搭過60人次，也會再請市府評估增加班次。

議員鄭愷玲則認為，早上公車爆滿是因為里民想初體驗搭乘，或是想了解公車行走的路線，擔心過了熱潮，搭乘人數就會下降，他說，將會長期觀察搭乘狀況，並會在里內站牌處進行宣導，讓更多里民知道506公車的用意，維持一定搭乘人數。

(中時 )