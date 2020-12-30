總統府元旦升旗典禮今年照常舉行，總統府今天也宣布，元旦當天將開放參觀，時間從上午9時至下午4時，開放區域涵蓋總統府一至三樓，一樓迴廊還設有客家米食等各類優質農產品展售攤位。（本報系資料照）

總統府元旦升旗典禮今年照常舉行，總統府今天也宣布，元旦當天將開放參觀，時間從上午9時至下午4時，開放區域涵蓋總統府一至三樓，一樓迴廊還設有客家米食等各類優質農產品展售攤位，為落實防疫，參觀者將採「實聯制」，參觀期間也需全程佩戴口罩。

總統府表示，元旦開放參觀的區域包括敞廳、大禮堂、郵局、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園，以及常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「建築百年攝影特展」、「關鍵3布局VR影片體驗展」。

當天總統府一樓迴廊也設有草莓、客家米食、雪麗蜜棗等優質農產品展售攤位，因防疫考量，府方表示，現場不開放飲食試吃，但歡迎民眾參觀選購。

總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，送完為止。

目前疫情嚴峻，總統府強調，因應防疫需求，府方將落實「實聯制」，來參觀民眾入府時必須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間也需全程佩戴口罩。

由於元旦期間將實施道路交通管制，參觀民眾需由台北市寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後再由正大門進入。府方表示，參觀民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

此外，總統府元旦升旗活動將自上午4時30分起開放民眾進場。5時10分起，有建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓及扶輪社車隊的精彩暖場表演。

在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計於6時27分舉行。典禮結束後，將有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科技大學嘻哈團體舞蹈表演、弘道國中管弦樂團演出。各項活動今天進行彩排，總統府也歡迎民眾元旦當天共同參與，一起迎接嶄新的一年。

(中時 )