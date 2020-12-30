證交所指出，鴻碩（3092）今（30）日送件申請股票由上櫃轉上市，為今（109）年度第14家國內公司申請股票上市。

鴻碩精密公司負責人為張利榮，公司實收資本額8.05億元，主要產品包括各種3C產品訊號線、連接線、消費性高頻線及車用線等各種高頻訊號傳輸線產品，108年稅前純益3.64億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.03元。

(工商 )