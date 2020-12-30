鴻碩今日送件申請股票櫃轉市 14:312020/12/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，鴻碩（3092）今（30）日送件申請股票由上櫃轉上市，為今（109）年度第14家國內公司申請股票上市。 鴻碩精密公司負責人為張利榮，公司實收資本額8.05億元，主要產品包括各種3C產品訊號線、連接線、消費性高頻線及車用線等各種高頻訊號傳輸線產品，108年稅前純益3.64億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.03元。 捷智商訊30日申請登錄興櫃股票 龍德造船30日申請登錄興櫃股票 (工商 ) #鴻碩 #送件申請 #高頻 #櫃轉市 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又一櫃轉市 今年第4家 統新今申請上市 16:192020/12/30 財經 《興櫃股》興櫃新兵報到 富動科漲8成 10:172020/12/30 財經 南市府元旦起 加強電宰豬隻交易憑證稽核 15:302020/12/30 生活 證交所 研議放寬IPO條件、SPO彈性 04:102020/12/30 證券．權證 杏輝集團打世界盃 迎成長期 04:102020/12/30 證券．權證 福邦證券IPO業務大爆發 04:102020/12/30 證券．權證 《產業》Yahoo奇摩股市Q4爆紅股 陽明奪冠 11:092020/12/30 財經 農委會公告台中明年一期稻作停灌 明年1／7起受理申請 10:432020/12/30 生活 中市雙十公車上路 快申請綁卡註記 04:102020/12/30 地方新聞 三利多 儒鴻Q4營收拚同期新高 04:102020/12/30 證券．權證 《生醫股》藥華藥P1101美國藥證倒數ing 14:492020/12/30 財經 財經熱門新聞 航運股爆出恐怖巨量該下船？謝金河1句洩玄機 - 財經 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 台股爆紅是誰？陽明、長榮半路殺出 - 財經 晶圓代工 集邦：2021產值續創高 - 財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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