大地酒店除房間提供溫泉外，也有戶外大眾風呂。（業者提供）

全台跨年面臨寒流急凍，成為泡湯暖身最佳時機，為搶攻國旅市場，北投溫泉飯店業者「大地酒店」加碼祭出搭高鐵折抵房費的雙重優惠，扣掉「台北加碼GO」1000元補助，再持高鐵票根可再折抵1500元，等於最低7400元即可入住，「比高鐵假期更殺」，希望開拓中南部民眾北上旅遊泡湯的市場。

北市府推出「台北加碼GO」自由行補助活動共計有10萬名額，分為12月24日至2021年1月31日、2021年2月1日至3月7日兩階段，預估也將提供北部國旅市場空間，也增加中南部民眾北上旅遊動機。

除北市府補助計畫外，為增加平日住房率，去年甫拿到五星級飯店評鑑的北投大地酒店，現也推出持高鐵票根來館住房，可享房費與館內相關優惠「搭高鐵遊北投」專案，同時搭配「台北加碼GO」補助專案，由政府補助折抵飯店房費1000元的活動，等於中南部民眾搭高鐵北上來北投大地酒店訂房，即可再折抵1500元，等於最低7400元即可入住，「比高鐵假期更殺」。

大地酒店總經理官振朝表示，只要旅客持兩天內從台中以南北上台北的高鐵車票，即可以票根折抵1500元房費。另外，住房旅客也可選擇領取2000元的館內消費金，可在住宿期間於館內川湘與義法料理、日式精緻小火鍋等三家餐廳消費用餐，也很划算。

官振朝說，北投可說是「台灣溫泉的原鄉」，充滿人文與歷史感，希望可吸引缺乏頂級溫泉飯店的南部民眾，前來北投體驗這個台灣最古老溫泉鄉的文化。

大地酒店大廳是知名的拍照打卡點。（業者提供）

(中時 )