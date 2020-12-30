雖美股周二自高點拉回，台積電(2330)股價今開高走高，配合金融股轉強，以及鋼鐵、塑化等原物料族群上攻；台積電收盤大漲10元至525元創收盤價新高，台股終場大漲215點至14687點，也再創歷史新高價，盤中創下14695點盤中新高，提前上演封關行情。

美股投資人對經濟重啟之路與參議院是否將批准加碼紓困支票感到擔憂，周二美股三大指數震盪收低，失守前一日創下的歷史高點，美股道瓊工業指數下跌68.3點，那斯達克、標準普爾、費城半導體小跌。

周二美股三大指數震盪收低，失守前一日同步創下的歷史高點，但台股在台積電(2330)開高走高，加上早盤先由中鋼(2002)領軍鋼鐵股上攻，漲點持續擴大，早盤立即再創歷史新高。

中場由金融股接棒主攻，大型金控富邦金(2881)、國泰金(2882)領軍，電金傳產合擊，台股愈走愈高，收盤在相對高點；台積電收盤價平了新高，也再創收盤價新高是最大功臣。

台積電今早開高1元，早盤漲5元至520元，加上中鋼以及台塑(1301)領軍原物料股，以及金融股走穩，大型電金撐盤，抵銷長榮(2603)、陽明(2609)等航運股陷入震盪的影響；雖TFT面板的友達(2409)、群創(3481)早盤壓回，但DRAM股南亞科(2408)、華邦電(2344)接棒。台股以台積電穩盤，類股輪動輸漲，帶動今早盤即再創新高點，收盤台積電與台股同步再創收盤價新高。

雖美股周二小跌，但韓股今日早盤再創新高，台股亦再創新高，港股早盤也持續上漲，亞股今早表現仍佳，台股隨勢再攀新高，提前上演封關行情。目前類股輪動快速，個股表現不一，在台積電收盤平新高價支撐，預期明日台股2020年封關表現也不會太差。

(時報資訊)