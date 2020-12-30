中央疫情指揮中心今(30)日宣布，目前已洽購的的新冠疫苗總計近2000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AZ疫苗1000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為110年3月。

指揮官陳時中表示，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。

目前指揮中心唯一確認數量和廠牌的疫苗是牛津大學和製藥廠阿斯捷康（AstraZeneca）合作開發的疫苗，簡稱AZ疫苗，與目前已在歐美國家施打的輝瑞和莫德納疫苗相比，AZ疫苗可放在一般冰箱保存，不需要特別的冷鏈技術，且價格最低，但保護力僅70%，遠低於另外兩款逾9成的保護力。

指揮中心表示，為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65%人口之需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3000萬劑疫苗，優先施打對象有9類人，以醫事人員最優先，排第二的是中央及地方政府防疫人員(含機場CIQS人員)，第三為維持社會運作之必要人員，第四為安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員，第五是軍人。

至於65歲以上長者接種優先順序排第六，第七為19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者，第八是罕見疾病及重大傷病患者，最後才是50-64歲成人。

(中時 )