中央流行疫情指揮中心今表示，不丹自12月20日報告首例感染源不明新冠肺炎本土病例後，多地陸續出現群聚疫情，迄今累計約170例本土個案，顯示社區具隱性傳播鏈；泰國中部龍仔厝府本土疫情擴散，近期每日平均約百例個案確診，影響範圍擴大至超過40個行政區。考量不丹、泰國持續有本土疫情，即日起將該2國自中低風險國家移除，短期商務來台者都需居家檢疫14天。

根據最新分級，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨，短期商務來台者可在入境第5天採檢，採檢陰性後有條件外出；中低感染風險國家/地區則有澳洲，短期商務來台者可在入境第7天採檢，採檢陰性後有條件外出；若為其他國家，則都需要完成14天檢疫。

國內今日新增2例境外移入病例(案797、798)，截至目前累計797例確診，分別為702例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、666人解除隔離、124人住院隔離中。

全球目前累計81,927,339例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國19,678,868例、印度10,224,303例、巴西7,563,551例、俄羅斯3,105,037例及法國2,574,041例為多；病例中1,791,249例死亡，以美國344,139例、巴西192,681例、印度148,153例、墨西哥122,855例及義大利73,029例為多。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

由於本週逢寒流來襲，指揮中心提醒除了要做好保暖措施外，出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )