岡山空軍軍史館將於2021年元旦起推出第一聯隊特展，為期半年。30日舉行開幕典禮，邀請曾經任職第一聯隊的袍澤故舊參加典禮，傳承空軍忠勇軍風。空軍副司令鄭榮豐中將出席，細數第一聯隊的歷史。

鄭榮豐除感謝主辦單位與歷任聯隊長出席外，他致詞時表示，第一聯隊的前身是空軍第一轟炸大隊，1936年11月在江西南昌成立，抗戰初期接收二次的SD2轟炸機，從1938至1943年，執行大陸各地對日軍攻擊，包含台北松山機場，戰果輝煌。

1943年10月1日編入中美混合團，同年11月25日，以剛接收的美式B25轟炸機，奇襲日軍新竹機場，重創敵軍空中戰力，之後還參加印度與大陸多場戰役，出席架次有3500多架次。空軍健兒無懼日軍優勢裝備，奮勇作戰，奠定對日抗戰勝利的基礎。

1948年12月，第一大隊隨著政府播遷來台，1952年改編為第一聯隊，之後接收戰鬥機F-84。至1958年，經歷台海21場空戰，奠定台灣安全基礎，但過程損失也很慘重。不少烈士遭共軍擊落。一聯隊於1953年奉令移駐台南，同年 6月1日，換裝F -84G機。目前，該聯隊的主力機種是IDF戰機，負責台海領空安全。

主辦單位說，在疫情影響下，軍史館經營不易；希望邀請民眾多了解空軍偉大的歷史與故事，空軍前輩用熱血寫下故事，許多老師都走過這個大時代，希望透過展覽，讓更多民眾了解空軍的歷史。

(中時 )