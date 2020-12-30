市議員吳敏濟痛批，興建沙雕美術館已延宕兩年，目前尚無進展。（陳世宗攝）

大安港媽祖文化園區歷經3任市長，已斥資6億公帑建設基座尚無媽祖神像。市議員吳敏濟30日為民請命說，盧秀燕就職已兩年，大安媽祖文化園區毫無進展，市府應在園區興建沙雕美術館，方能活化利用帶來觀光人潮；市府觀光旅遊局強調，該局正積極辦理ROT案中。

海線30日吹起強勁「九降風」！吳敏濟說，大安媽祖文化園區光有一尊媽祖雕像仍無法帶動觀光，沙雕美術館已做好完整期初到期末報告；以日本鳥取縣的經驗，只需3000多萬元就可提供學生戶外教學帶動產業發展，為何盧市長上任兩年來，原地踏步、裹足不前。

吳敏濟指出，市府原本規劃配合「海線雙星計畫」推動大安港媽祖文化園區OT案，後來又改為ROT案，無論如何這項重大觀光建設不能再拖，一定要加快推動時程；尤其盧市長上任後強調「開不了工的要開工，不能完工的要完工」，為何唯獨大安媽祖文化園區原封不動。

觀光旅遊局說，因議會決議不得編列公務預算興建媽祖雕像，多位議員建議改為ROT吸引民間投資；市府採納議員建議調整方向，全案依法規按進度辦理；市府去年起共編列3400萬元預算辦理周邊景觀工程，包含戶外樓梯新建、廣場舖面、噴灌、停車場、道路及廁所等工程。

觀光旅遊局強調，目前已啟動大安港媽祖文化園區ROT可行性評估，明年5月辦理ROT招商作業；後續招商時由潛在投資廠商自行衡酌沙雕美術館市場需求及財務考量；尚未完成招商營運前，積極活化場地提供在地學校社團、國軍單位及活動公司使用。

(中時 )